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Рух став другою командою в історії, яка змогла забити десять і більше м'ячів у матчі Першої ліги

07:30 1343 Читать на русском
Рух став другою командою в історії, яка змогла забити десять і більше м'ячів у матчі Першої ліги
Тренер Руху Леонід Кучук / Фото прес-служби клубу

Надупевнена перемога Руху над Сумами стала історичною для чемпіонату.

Клуб зі Львівської області познущався над Сумами, забивши їм 10 м'ячів.

Це лише другий випадок, коли команда Першої ліги забиває 10+ м'ячів в одній грі, інформує UA-Футбол. Востаннє таке траплялось у 1996-му році, коли Сталь на своєму полі розгромила черкаський Дніпро з рахунком 11:0. Саме алчевці утримують рекорд найбільшого розгрому в історії турніру.

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Всього у професійному футболі України (Д1, Д2, Д3, Кубок, Кубок другої ліги і Суперкубок) було шість випадків, коли одна з команд забивала двозначну кількість голів.

1995 (Д3). Прометей Кам'янське – Чайка Севастополь 0:11
1995 (Д2). Сталь Алчевськ – Дніпро Черкаси 11:0
2006 (Д3). Десна Чернігів – Боярка-2006 12:0
2017 (Д3). Металург Запоріжжя – Енергія 1:13
2017 (Д3). Металург Запоріжжя – Енергія 0:11
2019 (Д2). Рух Винники – Суми 10:1

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Нагадаємо, Рух закінчив сезон 2018/2019 на 11-ій сходинці, а Суми на – 14-ій.

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Перша ліга Рекорди Рух Винники Рух Винники
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