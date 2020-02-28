Сум за Коваленком, провал Матвієнка та чотири гравці топ-рівня: реакція на Бенфіка – Шахтар з великою ганьбою Португалії

Донецький Шахтар розписав фантастичну нічию з Бенфікою у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та пробився далі, але гра "гірників" викликала серйозне занепокоєння.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на феєричний матч Ліги Європи Бенфіка – Шахтар. Команда Каштру двічі поступалась у рахунку, але зуміла вирвати бойову нічию під шаленим тиском трибун Ештадіу Да Луж. Попри черговий спектакль бразильців, які подарували 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубка, залишається чимало питань до оборонної гри "гірників", особливо напередодні Євро-2020. Матвієнко видав провальний поєдинок, Кривцов і Пятов також виглядали не найкраще.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

Заступник головного редактора журналу "Футбол", спортивний коментатор Андрій Шахов пише про закономірний вихід Шахтаря попри непереконливий виступ захисника збірної України. "Шахта" реально використовувала слабкість в грі Бенфіки, і, не дивлячись на "старання" Матвієнка, пройшла далі. Закономірно пройшла. Прекрасна робота Каштру, та й футболісти молодці", – зазначив експерт.

Бенфіка – Шахтар – відео голів

Екс-ведучий культової програми "ПроСпорт" на "1+1" Євген Зінченко, схоже, не зрозумів, що відбувалось з Шахтарем у першому таймі. Зрештою, Каштру не даремно лютував у перерві. Пятов вперше бачив тренера настільки злим.

Шахтар сьогодні за Бенфіку грає? — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) February 27, 2020

Журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас вважає, що "гірники" можуть далеко зайти в Лізі Європи. Мовляв, з таким характером – море по коліна.

На такому характері Шахтар далеко може зайти! Вчасно і правильно реагували на пропущені голи. В перерві підзарядилися від слів коуча, включилися, поставили суперника під пресинг і витиснули більш, ніж потрібний результат. Браво, команда! — Igor Burbas (@iburbas) February 27, 2020

Блогер Сергій Тищенко розповідає про "прохідний двір" в захисті обох команд, помилки Матвієнка, і несподівано критикує бразильця. "Без Коваленка середина поля виглядала не дуже (особливо у першому таймі). Маркос Антоніо відверто не вразив".

Відомий український скаут Алекс Великих хвалить Степаненка, який "у другому таймі зробив все, щоб український прапор стояв". Крім цього, йому сильно імпонують чотири бразильці: "Тайсон, Ісмаїлі, Додо, Тете – гравці рівня топ-клубу Європи. Цікаво подивитися, скільки разів м'яч перебував у ногах Маркоса Антоніо. Гравець росте і в цьому надія клубу".

Генеральний директор "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов радіє через продовження єврокубкової весни для українського футболу. "Шахтар подарував божевільний вечір! Емоційно, яскраво, з гойдалками, валідольно, але з характером. На кожен пропущений, була відповідь з розмахом! Молодці!".

Сергій Палкін відзначає бійцівські якості підопічних Каштру. "Сьогодні був важкий матч, в якому наші гравці проявили справжній характер, змогли переломити хід гри і добилися необхідного результату!", – написав генеральний директор Шахтаря у Фейсбук.

Коментатор Megogo Вадим Скічко порівняв лісабонський трилер з матчами Шахтаря проти загребського Динамо та мадридського Реала у Львові: "До речі, до цього сезону Шахтар у єврокубках жодного разу не грав 3:3. Цього сезону вже двічі!".

Шахтар на характері. Одразу згадалися матчі з Динамо Загреб у Хорватії та з Реалом у Львові.



До речі, до цього сезону Шахтар у єврокубках жодного разу не грав 3:3. Цього сезону вже двічі! — Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 27, 2020

Також журналіст відзначає "чорний мідвік для португальського футболу". Піренейці втратили усіх своїх представників у єврокубках. Бенфіка, Порту, Спортінг і Брага вилетіли в один вечір. Шахтар поставив крапку в португальській ганьбі.

Чорний мідвік для португальського футболу



Бенфіка, Порту, Спортінг і Брага майже синхронно вилетіли з єврокубків! У ЛЧ і ЛЄ не лишилося жодного представника Португалії — Вадим Скічко (@VadymSkichko) February 27, 2020

Шахтар називають топом навіть представники російських ЗМІ: "Яка шикарна ЛЄ. Вся Португалія додому. Бенфіка – Шахтар – топчик. Олімпіакос в Лондоні диво влаштував. Кайф. Веселіше за ЛЧ поки точно".

Шикарная ЛЕ какая. Вся Португалия домой. Бенфика - Шахтер - топчик. Олимпиакос в Лондоне чудо устроил. Кайф. Повеселее ЛЧ пока точно — Artem Kalinin (@kalininart) February 27, 2020

Користувачі соцмереж порівнюють бій в Лісабоні з найкращими хітами Ліги чемпіонів. Фейли Матвієнка, звісно, помітили усі.

Браво, Шахтер! При полной ж... в защите умудриться забить 3 мяча в гостях и выйти в 1/8 финала! На этой неделе все матчи мне попались огненные: Челси-Бавария, Реал-Манчестер Сити и теперь Бенфика-Шахтер. — Mikalai Alimenkou (@xpinjection) February 27, 2020

Брутальний футбол потішив мемом. На цій веселій ноті й поставимо крапку. Браво, Шахтар!

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