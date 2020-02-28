"Ніколи не бачив Каштру таким злим, як у перерві", – Пятов назвав винного у провалах Шахтаря проти Бенфіки

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився емоціями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти лісабонської Бенфіки (3:3).

"Матч був дуже важким. Погано розпочали. Перший тайм – взагалі препогано. Якщо воротар не дуже впевнено розпочав, то це передається команді. Я не надто сильно почав гру, десь на виході не зіграв, десь ногами невдало. І це, напевне, перадалося оборонцям. Але хлопці – молодці, проявили характер. Помітно, що в нас є команда. Ми це доводили ще восени, довели і зараз.

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Каштру в перерві трохи покричав, я його ніколи настільки злим не бачив. Усе по ділу, вочевидь, заслужили. Десь нас розбудив. Такої препоганої гри, яка була в нас у першому таймі, я давно не пам'ятаю. Але у другому таймі поступово перехопили ініціативу. А в першому таймі, напевне, одного разу вийшли нормально з оборони. Будемо чекати суперника та налаштовуватись лише на наступний раунд", – розповів воротар в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00.

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