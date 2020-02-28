toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

"Ніколи не бачив Каштру таким злим, як у перерві", – Пятов назвав винного у провалах Шахтаря проти Бенфіки

01:20 467 Читать на русском
"Ніколи не бачив Каштру таким злим, як у перерві", – Пятов назвав винного у провалах Шахтаря проти Бенфіки
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов поділився емоціями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти лісабонської Бенфіки (3:3).

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Матч був дуже важким. Погано розпочали. Перший тайм – взагалі препогано. Якщо воротар не дуже впевнено розпочав, то це передається команді. Я не надто сильно почав гру, десь на виході не зіграв, десь ногами невдало. І це, напевне, перадалося оборонцям. Але хлопці – молодці, проявили характер. Помітно, що в нас є команда. Ми це доводили ще восени, довели і зараз.

Бенфіка – Шахтар: Патрік відзначив свою роль у тріумфі донецького клубу

Каштру в перерві трохи покричав, я його ніколи настільки злим не бачив. Усе по ділу, вочевидь, заслужили. Десь нас розбудив. Такої препоганої гри, яка була в нас у першому таймі, я давно не пам'ятаю. Але у другому таймі поступово перехопили ініціативу. А в першому таймі, напевне, одного разу вийшли нормально з оборони. Будемо чекати суперника та налаштовуватись лише на наступний раунд", – розповів воротар в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, підопічні Каштру зуміли вибити Бенфіку з плей-офф Ліги Європи з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЄ відбудеться 28 лютого, початок о 14:00.

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи

blog_ava
Матч Ліги Європи офіційно перенесений – оригінальна причина
27 лютого
15299
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру Андрій Пятов Андрій Пятов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
59
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук