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Сульшер затвердив тренерський штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

14 травня 16:04 678 Читать на русском
Сульшер затвердив тренерський штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20
Уле Гуннар Сульшер / соцмережі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер затвердив штаб команди на наступний сезон.

Уле Гуннар Сульшер підтвердив, що Майкл Каррік, Кіран Маккенна та Марк Демпсі залишаться у тренерському штабі Манчестер Юнайтед.

Сульшер: Наступного сезону нам треба повернутись з іншим розумінням, що таке Манчестер Юнайтед

"Вони всі залишаться. Думаю, важливо, щоб команда продовжувала йти вперед", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Норвежець планує перебудову команди після ганебної 6 сходинки в АПЛ, яка дає право виступати лише у Лізі Європи. Раніше асистентом коуча був затверджений Майк Фелан.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Майкл Каррік Майкл Каррік
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