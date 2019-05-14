Сульшер затвердив тренерський штаб Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер затвердив штаб команди на наступний сезон.

Уле Гуннар Сульшер підтвердив, що Майкл Каррік, Кіран Маккенна та Марк Демпсі залишаться у тренерському штабі Манчестер Юнайтед.

Сульшер: Наступного сезону нам треба повернутись з іншим розумінням, що таке Манчестер Юнайтед

"Вони всі залишаться. Думаю, важливо, щоб команда продовжувала йти вперед", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Норвежець планує перебудову команди після ганебної 6 сходинки в АПЛ, яка дає право виступати лише у Лізі Європи. Раніше асистентом коуча був затверджений Майк Фелан.