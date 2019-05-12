Сульшер: Наступного сезону нам треба повернутись з іншим розумінням, що таке Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підбив підсумки для команди у сезоні 2018/19.

"Сьогодні ми пропускали прості голи і не забивали. Можна володіти м'ячем і створювати моменти, але проблема не в цьому. Чи не в цьому наш виклик, нас чекає довгий важкий шлях туди, де ми хочемо бути.

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Мейсон Грінвуд був прекрасний. Він був нашим найкращим гравцем з великим відривом. І це багато що говорить про хлопчину. Він вийшов за команду з відсутністю впевненості, і ви бачите, до чого це призвело. Не здивований його грою, ми знаємо, на що він здатний.

Щоб скоротити відставання від вершини, займе якийсь час. Ми опинилися на 5-6 очок нижче третього, четвертого і п'ятого місць. І це повинно бути нашою метою. Перші дві команди встановили стандарти вищі колишнього, і нам потрібно прийняти цей виклик.

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Робота стартує зараз, у кожного буде відпочинок, але нам потрібно буде повернутися з іншою психологією і іншим розумінням того, що таке бути Манчестер Юнайтед", – цитує Сульшера офіційний Twitter манкуніанців.