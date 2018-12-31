Сульшер впевнений, що Решфорд стане топ-форвардом

Керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями після перемоги над Борнмутом (4:1) у 20-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"У першому таймі ми енергійно діяли в атаці та грали у високому темпі, але і реакція на пропущений м'яч була хорошою. Ми контролювали хід гри набагато краще, ніж у матчі з Хаддерсфілдом.

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Ми все ще чекаємо на сухий матч – у цій лізі не можна вимикатися з боротьби ні на секунду. Це був дуже хороший матч, який сподобався глядачам, але на нас очікує наступна гра й нове випробування – проти Ньюкасла. Маркус Решфорд демонструє свій рівень із моменту мого призначення. Його об'єм роботи колосальний. У моменті з голом Погба він продемонстрував свою майстерність. Він наділений усім, щоб стати топ-нападником", – сказав Сульшер у коментарі Sky Sports.

Відзначимо, що Решфорд забив третій м'яч у ворота Борнмута, а також віддав результативну передачу на Погба. У нинішньому сезоні в активі молодого англійця вже 17 матчів в АПЛ, у яких він забив 5 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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