Челсі на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас

Челсі у матчі 20-го туру АПЛ оформив виїзну звитягу над Крістал Пелас завдяки голу Нголо Канте .

Чемпіонат Англії, 20-й тур

Крістал Пелас – Челсі – 0:1

Гол: Канте, 51

Перший тайм відзначався великим об'ємом позиційної роботи у виконанні обох команд. Старт був повністю за Челсі, але чогось небезпечного "аристократам" створити не вдалося. Крістал Пелас зумів відвести гру від власних воріт в середині цієї половини гри, але на 37-й хвилині міг пропустити після удару Вілліана зі штрафного – м'яч рикошетом від захисника "орлів" облизнув штангу. Нічого більш цікавого до свистка на перерву не сталося.

Одразу по перерві Челсі захопив територіальну перевагу та вийшов уперед. На 51-й хвилині Нголо Канте отримав передачу від Давіда Луїса та з близької відстані пробив точно у правий нижній кут – 0:1. Піти вперед та спробувати відігратися у Крістал Пелас не вийшло, адже "пенсіонери" домінували: так, на 68-й хвилині Гуайта врятував після удару Вілліана з близької відстані, а на 74-й хвилині забив Жиру – гол скасували через офсайд. За марнотратство Челсі могли покарати на 90-й хвилині, коли Вікхем вискочив з-за спин захисників та пробив з мінімальної дистанції вище воріт.

Зрештою, Челсі втримав перемогу та набрав 43 очки, відірвавшись від Арсенала та залишившись у зоні ЛЧ. Крістал Пелас з 19 заліковими балами продовжив знаходитись на чотирнадцятій сходинці в турнірній таблиці.