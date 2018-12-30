Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед розгромив Борнмут у матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Чемпіонат Англії, 20-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1

Голи: Погба, 5, 33, Решфорд, 45, Лукаку, 72 – Аке, 45+2

Вилучення: Байлі, 79

Челсі на виїзді мінімально переміг Крістал Пелас, Манчестер Юнайтед розтрощив Борнмут: 20-й тур АПЛ, матчі неділі

МЮ здобув третю перемогу поспіль під керівництвом Уле Гуннара Сульшера. Питання щодо переможця поєдинку фактично було вирішено ще в першому таймі: Поль Погба оформив дубль, а Маркус Решфорд класно замкнув подачу Антоні Марсьяля.

Борнмут забив м'яч зусиллями Аке перед перервою, але Ромелу Лукаку відновив статус-кво в середині другого тайму. Отже, 4:1 – перемога, яка наблизила Юнайтед до Арсенала на відстань трьох очок.