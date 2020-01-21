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Сульшер відреагував на заклик Невілла звільнити керівництво Манчестер Юнайтед

14:55 873 Читать на русском
Сульшер відреагував на заклик Невілла звільнити керівництво Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував емоційні висловлювання колишнього гравця Манчестер Юнайтед, а нині телевізійного експерта Sky Sports Гарі Невілла.

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"Зараз ми програли Ліверпулю – команді, яку ви всі називаєте фантастичною. Але варто зазначити, що ми залишалися у грі до самого кінця. Так, безумовно, ми розчаровані поразкою, ми не хочемо відставати від них в чемпіонаті, але ми бачимо ознаки того, що ми йдемо у правильному напрямку.

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Зараз не час говорити про трансферну політику нашого клубу. Ми готуємося до матчу з Бернлі. Ми думаємо про те, як зробити склад і клуб ще кращими, але зараз не час обговорювати Гарі і ці теми", – цитує Сульшера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у матчі 23-го туру Манчестер Юнайтед на Енфілді поступився Ліверпулю з рахунком 0:2. Відстань між командами збільшилась до 30 очок.

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