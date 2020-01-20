Невілл закликав звільнити керівництво Манчестер Юнайтед

Поразка від Ліверпуля (0:2) переповнила чашу терпіння екс-захисника Манчестер Юнайтед Гарі Невілла.

"Я не можу повірити, що все ті інвестиції, які були вкладені в команду за останні 5-7 років, в підсумку вилилися на полі в те, що ми побачили в матчі з Ліверпулем.

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Кілька тижнів тому я бачив статистику, згідно з якою МЮ займає друге місце в світі за витратами на зарплати гравців. Такий у них склад. Не можна вибачити.

Я не можу поміняти власників Манчестер Юнайтед, цього ніхто не може зробити. Але мені важко зрозуміти, чому власники довіряють цьому керівництву. У виконавчій команді клубу є талановиті люди, здатні приносити дохід. Але клуб так і не зробив те, що повинен був зробити вже багато років – призначити кращих керівників. Але вони цього не зробили, і це найгірше", – цитує Невілла Sky Sports.

Після 23-х турів АПЛ Манчестер Юнайтед перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Ліверпуля на 30 очок.

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