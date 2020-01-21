Сульшер отреагировал на призыв Невилла уволить руководство Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал эмоциональные высказывания бывшего игрока Манчестер Юнайтед, а ныне телевизионного эксперта Sky Sports Гари Невилла.

"Сейчас мы проиграли Ливерпулю – команде, которую вы все называете фантастической. Но стоит отметить, что мы оставались в игре до самого конца. Да, безусловно, мы разочарованы поражением, мы не хотим отставать от них в чемпионате, но мы видим признаки того, что мы идем в правильном направлении.

Невилл призвал уволить руководство Манчестер Юнайтед

Сейчас не время говорить о трансферной политике нашего клуба. Мы готовимся к матчу с Бернли. Мы думаем о том, как сделать состав и клуб еще лучше, но сейчас не время обсуждать Гарри и эти темы", – цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 23-го тура Манчестер Юнайтед на Энфилде уступил Ливерпулю со счетом 0:2. Расстояние между командами увеличилось до 30 очков.

Ливерпуль – МЮ: Клопп покорил последнюю вершину, "дьяволам" не хватило Рашфорда, Фред – светлое пятно у гостей