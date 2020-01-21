toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Сульшер отреагировал на призыв Невилла уволить руководство Манчестер Юнайтед

14:55 335 Читати українською
Сульшер отреагировал на призыв Невилла уволить руководство Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Фото из открытых источников

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал эмоциональные высказывания бывшего игрока Манчестер Юнайтед, а ныне телевизионного эксперта Sky Sports Гари Невилла.

15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах
 
15’ Вирджил ван Дейк
90+3’ Мохамед Салах

"Сейчас мы проиграли Ливерпулю – команде, которую вы все называете фантастической. Но стоит отметить, что мы оставались в игре до самого конца. Да, безусловно, мы разочарованы поражением, мы не хотим отставать от них в чемпионате, но мы видим признаки того, что мы идем в правильном направлении.

Невилл призвал уволить руководство Манчестер Юнайтед

Сейчас не время говорить о трансферной политике нашего клуба. Мы готовимся к матчу с Бернли. Мы думаем о том, как сделать состав и клуб еще лучше, но сейчас не время обсуждать Гарри и эти темы", – цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 23-го тура Манчестер Юнайтед на Энфилде уступил Ливерпулю со счетом 0:2. Расстояние между командами увеличилось до 30 очков.

Ливерпуль – МЮ: Клопп покорил последнюю вершину, "дьяволам" не хватило Рашфорда, Фред – светлое пятно у гостей

blog_ava
ПСЖ готов продать Кавани за смешную сумму
15:52
622
Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Гари Невилл Гари Невилл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Эвертон
21:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук