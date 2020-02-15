Сульшер відреагував на критичні висловлювання Фреда про гравців Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував слова півзахисника Фреда, який відверто розповів про проблеми команди.

"Зі взаєминами у хлопців все в порядку, вони завжди стоять один за одного. Я не бачив інтерв'ю Фреда. Він знає, що в нашій команді всі готові працювати заради один одного.

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Я не знаю, як переводити і розуміти те, що він сказав. У мене немає ніяких проблем з Фредом, немає жодних проблем з гравцями, вони віддають всі сили один за одного",– цитує Сульшера ESPN.

Нагадаємо, Фред перебрався в Манчестер Юнайтед із донецького Шахтаря влітку 2018 року. Відтоді бразилець зіграв за манкуніанців 56 матчів. в яких забив один гол та віддав два асисти.

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