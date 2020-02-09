Фред звинуватив гравців Манчестер Юнайтед в пихатості

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред розповів, чого не вистачає манкуніанцям, щоб зрівнятися з Ліверпулем і Манчестер Сіті.

"Багато чого. Нам не вистачає творчості. Манчестер Юнайтед потрібно вдосконалюватися в усьому. Необхідна єдність в команді. У гравців є пихатість. Гравцям потрібно зосередитися на спільних цілях.

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Коли у всіх в голові одні і ті ж цілі, починаємо рухатися вперед. Але коли один футболіст просто хоче добре зіграти, а інший забити гол, стає складніше", – розповів Фред Youtube-каналу De Sola.

Нагадаємо, Фред перебрався в Манчестер Юнайтед із донецького Шахтаря влітку 2018 року. Відтоді бразилець зіграв за манкуніанців 56 матчів. в яких забив один гол та віддав два асисти.

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