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Сульшер отреагировал на критические высказывания Фреда об игроках Манчестер Юнайтед

00:52 39 Читати українською
Сульшер отреагировал на критические высказывания Фреда об игроках Манчестер Юнайтед
Сульшер и Фред / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал слова полузащитника Фреда, который откровенно рассказал о проблемах команды.

"Со взаимоотношениями у ребят все в порядке, они всегда стоят друг за друга. Я не видел интервью Фреда. Он знает, что в нашей команде все готовы работать ради друг друга.

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Я не знаю, как переводить и понимать то, что он сказал. У меня нет никаких проблем с Фредом, нет никаких проблем с игроками, они отдают все силы друг за друга", – цитирует Сульшера ESPN.

Напомним, Фред перебрался в Манчестер Юнайтед из донецкого Шахтера летом 2018 года. С тех пор бразилец сыграл за манкунианцев 56 матчей. в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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