Головний тренер підписав новий контракт терміном до 2024 року з опцією продовження ще на один, інформує офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед нарешті презентував Санчо – перші фото 90-мільйонного новачка у формі "червоних дияволів"

Сульшер очолив Манчестер Юнайтед у грудні 2018-го, замінивши Жозе Моурінью. Наразі під керівництвом норвезького фахівця команда провела 151 матч – 85 перемог, 32 нічиї та 34 поразки. У минулому сезоні "червоні дияволи" фінішували другими в АПЛ, а в Лізі Європи дійшли до фіналу, де програли Вільяреалу.

Додамо, що нову кампанію Манчестер Юнайтед розпочне 14 серпня домашнім матчем проти Лідса.

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