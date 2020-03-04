Сульшер: У матчі з Манчестер Юнайтед Руні спробує довести, що у нього ще є порох в порохівницях

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився очікуваннями від кубкового матчу проти Дербі Каунті, кольори якого захищає екс-нападник "червоних дияволів" Вейн Руні.

"Руні створює загрозу як у штрафному майданчику, так і за її межами. Він хоче довести, що у нього ще є порох в порохівницях. Ми повинні бути на висоті. Вейну ніде не можна давати простір. Граючи у півзахисті, він роздає дальні передачі у стилі Пола Скоулза.

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Руні був фантастичним футболістом у Манчестер Юнайтед. Він довго грав тут, став найкращим бомбардиром в історії клубу, завоював дуже багато трофеїв. Не думаю, що фанати його недооцінюють. Всі цінують те, що він зробив для нас. Його досі раді бачити на Олд Траффорд.

Вейн отримає хороший прийом від уболівальників Манчестер Юнайтед, які будуть на цьому матчі. Він зробив все для нашого клубу, і ми все це цінуємо", – цитує Сульшера видання Sky Sports.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка Англії між Дербі Каунті і Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 5 березня, о 21:45. Поєдинок пройде та стадіоні Прайд Парк у Дербі.

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