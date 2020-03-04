Сульшер: В матче с Манчестер Юнайтед Руни попытается доказать, что у него еще есть порох в пороховницах

Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер поделился ожиданиями от кубкового матча против Дерби Каунти, цвета которого защищает экс-нападающий "красных дьяволов" Уэйн Руни.

"Руни создает угрозу как в штрафной, так и за ее пределами. Он хочет доказать, что у него еще есть порох в пороховницах. Мы должны быть на высоте. Уэйну нигде нельзя давать пространство. Играя в полузащите, он раздает дальние передачи в стиле Пола Скоулза.

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Руни был фантастическим футболистом в Манчестер Юнайтед. Он долго играл здесь, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, завоевал очень много трофеев. Не думаю, что фанаты его недооценивают. Все ценят то, что он сделал для нас. Его до сих пор рады видеть на Олд Траффорд.

Уэйн получит хороший прием от болельщиков Манчестер Юнайтед, которые будут на этом матче. Он сделал все для нашего клуба, и мы все это ценим", – цитирует Сульшера издание Sky Sports.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Англии между Дерби Каунти и Манчестер Юнайтед состоится завтра, 5 марта, в 21:45. Поединок пройдет на стадионе Прайд Парк в Дерби.

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