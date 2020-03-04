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Інтер назвав умову, за якої Санчес залишиться в міланському клубі

12:11 305 Читать на русском
Інтер назвав умову, за якої Санчес залишиться в міланському клубі
Алексіс Санчес / Фото з відкритих джерел

Чилійський нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес, який на правах оренди виступає за Інтер, може суттєво втратити у зарплаті, якщо підпише повноцінний контракт з італійцями.

Міланський Інтер зацікавлений у повноцінному трансфері форварда Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса, але є одне "але". Італійці не готові продовжувати платити йому по 459 тисяч євро на тиждень, повідомляє Tuttosport.

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Нагадаємо, Санчес виступає в Інтері на правах оренди з кінця серпня 2019 року і частину зарплати йому виплачують "червоні дияволи". 31-річному чилійцю доведеться піти на значні фінансові поступки, якщо він хоче залишитися у таборі "чорно-синіх".

До слова, контракт Санчеса з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2022 року. Трансферна вартість форварда оцінюється у 20 млн євро.

У поточному сезоні Алексіс провів за Інтер 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативних передачі.

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