"У Ромеро та Рохо контракти розраховані до літа, і вони не збираються продовжувати співпрацю, тому ми шукаємо їм нові клуби.

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Маркосу дозволили поки залишитись вдома, тому він все ще в Аргентині. Серхіо побув з сім'єю, але тепер він знову в Англії", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, голкіпер Серхіо Ромеро з 2015 року виступає за манкуніанців, але так і не зміг стати основним воротарем в клубі. Рохо минулий сезон провів в аргентинському Естудіантесі на правах оренди.

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