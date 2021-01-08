"У Ромеро и Рохо контракты рассчитаны до лета, и они не собираются продолжать сотрудничество, поэтому мы ищем им новые клубы.

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Маркосу позволили пока остаться дома, поэтому он все еще в Аргентине. Серхио побыл с семьей, но теперь он снова в Англии", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, голкипер Серхио Ромеро с 2015 года выступает за манкунианцев, но так и не смог стать основным вратарем в клубе. Рохо прошлый сезон провел в аргентинском Эстудиантесе на правах аренды.

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