Сульшер шокував наслідками після приниження від Ман Сіті – норвежець полетів на батьківщину, а гравці отримали подарунок
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вирішив пожаліти підопічних, які не можуть відійти від провальних результатів.
Норвежець дав команді цілий тиждень вихідних, а сам разом із сім'єю полетів у рідний Крістіансунн, інформує Daily Mail.
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Таке рішення після безнадійно програного дербі викликало здивування у клубі. Значна частина гравців МЮ роз'їхалася по збірних, а решта отримали несподіваний подарунок. У понеділок на базі були лише Варан (обстеження після травми) та Рашфорд, який відмовився від виклику Англії і намагається тренуватися самостійно.
Додамо, що після 11 турів МЮ посідає шосту сходинку АПЛ. Найближчим суперником "червоних дияволів" є Уотфорд (20 листопада).
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