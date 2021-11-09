Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер решил пожалеть подопечных, которые не могут отойти от провальных результатов.

Норвежец дал команде целую неделю выходных, а сам вместе с семьей улетел в родной Кристиансунн, информирует Daily Mail.

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Такое решение после безнадежно проигранного дерби вызвало удивление в клубе. Значительная часть игроков МЮ разъехалась по сборным, а остальные получили неожиданный подарок. В понедельник на базе были только Варан (обследование после травмы) и Рашфорд, отказавшийся от вызова Англии и пытающийся тренироваться самостоятельно.

Добавим, что после 11 туров МЮ занимает шестую строчку АПЛ. Ближайшим соперником "красных дьяволов" является Уотфорд (20 ноября).

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