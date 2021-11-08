"Насправді він зробив те, заради чого його запрошували. Він прийшов і знову дав фанатам надію, змусив уболівальників повернутися на стадіон та знову дивитися матчі команди. Він зробив це. Він проробив величезну роботу у цьому сенсі. Але чи зможе привести нас до титулів? Чи боротимемося з ним за перемогу у Лізі чемпіонів?

Манчестер Юнайтед все ще може звільнити Сульшера – керівництво узгодило найближчі цілі

Вам потрібен якийсь фундамент, щоб опиратися на нього, коли вам не вистачає впевненості. У Юнайтед цього немає. Футбольний клуб житиме і дихатиме довше, ніж будь-яка людина. Важливо те, що найкраще для клубу. Я просто відчуваю, що, можливо, настав час передати естафету. Хто міг би очолити нас? Думаю, що Сульшер міг би піти зараз із високо піднятою головою.

Я не бачу філософії, не бачу ідентичності. Це нормально – програти, таке трапляється. Але я хочу побачити, з якого тіста. Хто ви? Гравці не бігають та не ризикують здоров'ям у матчах. Я розглядаю це як неповагу до тренера, це майже як: "Я не боюся тренера", – сказав Фердінанд у своєму Youtube-подкасті FIVE.

Після 11-ти турів АПЛ манкуніанці розташувались на 5-й сходинці. У Лізі чемпіонів підопічні Сульшера з 7-ма очками втримують лідерство групи F.

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