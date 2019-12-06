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Сульшер розповів про підготовку до дербі з Манчестер Сіті – норвезький тренер пожартував над поведінкою Погба

15:48 181 Читать на русском
Сульшер розповів про підготовку до дербі з Манчестер Сіті – норвезький тренер пожартував над поведінкою Погба
Поль Погба та Уле Гуннар Сульшер / Bleacher Report

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів про підготовку своєї команди до матчу 16-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

 

Зокрема норвезький фахівець натякнув на неналежну поведінку півзахисника команди Поля Погба, який, відновлюючись після травми, опублікував у соцмережах відео, в якому він грає у баскетбол.

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"Манчестерські дербі – це завжди особливі ігри. Ми не граємо в баскетбол, ми будемо готові до всього. Але не скажу, що цей матч має для нас дуже велике значення... Для фанатів – звичайно. Вони у нас неймовірні. Впевнений, що і в суботу буде чудова підтримка.

З енергією команди все в порядку, хоч і у нас було на добу менше на підготовку до матчу, це не має ніякого значення, тут свою роль зіграє адреналін. Вчора ми відновлювалися, гравці втомилися, сьогодні ще один тренувальний день, тому я очікую, щоб гравці добре виспалися", – наводить слова Сульшера Daily Mail.

Нагадаємо, манкуніанське дербі відбудеться у суботу, 7-го грудня. Початок – о 19:30. Наразі команда Сульшера посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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Англія Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед
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