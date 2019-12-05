"Фред виглядав чудово у матчі з Тоттенхемом", – Сульшер розсипався у компліментах екс-хавбеку Шахтаря

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відзначив зв'язку хавбеків Скотта Мактоміная та Фреда.

"Скотта зараз практично неможливо прибрати зі складу. Ймовірність нульова, що мені довелося б підштовхувати його до участі в цій грі. Він додає нам у фізиці, і у нього є лідерські якості. До того ж, він дає більше свободи Фреду.

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У них дуже хороша взаємодія, і Фред був чудовим у матчі з Тоттенхемом. Він провів матч на високому рівні, і я не очікував від нього іншого. Він правильно підготувався і налаштувався на матч, саме такі хлопці потрібні моїй команді", – цитує Сульшера Daily Mirror.

Нагадаємо, Фред перебрався з донецького Шахтаря в МЮ влітку 2018-го за близько 60 млн євро. В поточному сезоні АПЛ бразилець провів 11 матчів, але результативними діями не відзначався.

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