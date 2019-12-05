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"Фред виглядав чудово у матчі з Тоттенхемом", – Сульшер розсипався у компліментах екс-хавбеку Шахтаря

12:31 237 Читать на русском
"Фред виглядав чудово у матчі з Тоттенхемом", – Сульшер розсипався у компліментах екс-хавбеку Шахтаря
Фред та Уле Гуннар Сульшер / Фото ФК Манчсетер Юнайтед

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відзначив зв'язку хавбеків Скотта Мактоміная та Фреда.

6’ Маркус Рашфорд
49’ Маркус Рашфорд
 
Деле Аллі 39’
6’ Маркус Рашфорд
39’ Деле Аллі
49’ Маркус Рашфорд

"Скотта зараз практично неможливо прибрати зі складу. Ймовірність нульова, що мені довелося б підштовхувати його до участі в цій грі. Він додає нам у фізиці, і у нього є лідерські якості. До того ж, він дає більше свободи Фреду.

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У них дуже хороша взаємодія, і Фред був чудовим у матчі з Тоттенхемом. Він провів матч на високому рівні, і я не очікував від нього іншого. Він правильно підготувався і налаштувався на матч, саме такі хлопці потрібні моїй команді", – цитує Сульшера Daily Mirror.

Нагадаємо, Фред перебрався з донецького Шахтаря в МЮ влітку 2018-го за близько 60 млн євро. В поточному сезоні АПЛ бразилець провів 11 матчів, але результативними діями не відзначався.

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