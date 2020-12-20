"Це був фантастичний матч з найпершої хвилини. У нас був план швидко вийти вперед, і Скотт Мактомінай забив два голи в перші три хвилини. Ми знайшли спосіб змусити гравців йти вперед, не озираючись. Шкода, що на стадіоні не було глядачів, адже цей матч міг би увійти в історію.

Манчестер Юнайтед – Лідс – 6:2 – відео голів та огляд матчу

Ми повинні були заслужити велику кількість голів, бігаючи стільки ж, скільки і вони. Для нас це було викликом. Сьогодні рахунок міг бути 12:4. Фантастична гра!

Ми перебуваємо навіть не на півдорозі. Позиція в лізі – це не те, на що ми дивимося. Ми дивимося на покращення команди. Тепер ми стаємо міцнішими і сильнішими. Нашим уболівальникам це було необхідно", – цитує Сульшера BBC.

Після 14-ти турів Манчестер Юнайтед розташувався на третій сходинці, Лідс залишається 14-м.

Ман Юнайтед познущався з Лідса – дубль Фернандеша та феєрія Мактоміная, Лестер здолав Тоттенхем та вийшов на друге місце