В рамках 14-го туру АПЛ Шеффілд не зміг здобути першу за п'ять місяців перемогу. Звіт про цей та інші матчі неділі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 14-й тур

Брайтон – Шеффілд Юнайтед – 1:1

Голи: Велбек, 87 – Богл, 63

Вилучення: Ландстрем, 40

Тоттенхем – Лестер Сіті – початок о 16:15

Манчестер Юнайтед – Лідс – початок о 18:30

Вест Бромвіч – Астон Вілла – початок о 21:15

Програму дня в Англії відкривав домашній поєдинок Брайтона проти Шеффілда. Зустріч була дуже важливою для обох команд, адже господарі не знали перемог протягом чотирьох турів, а гості не виграли у 16 матчах АПЛ поспіль – причому 15 з них вони програли (плюс, був виліт з Кубка).

Брайтон домінував, а у Шеффілда на 40-й хвилині вилучення отримав Ландстрем. Здавалося, що підопічні Кріса Вайлдера приречені, але на 63-й їм вдалося вийти вперед – це Макголдрік увірвався на лівий край штрафного та покотив у центр, а Богл, який вийшов на заміну, замкнув з рикошетом від захисника. 0:1! Цей рахунок гості тримали до 87-ї хвилини, допоки свіжий Велбек не скористався вдалим відскоком після подачі зі стандарту, розстрілявши ворота Шеффілда з близької дистанції – 1:1! На останніх секундах Джаханбахш міг і перемогу вирвати для Брайтона, але його удар головою поцілив у поперечку. Нічия.

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