"Это был фантастический матч с самой первой минуты. У нас был план быстро выйти вперед, и Скотт Мактоминай забил два гола в первые три минуты. Мы нашли способ заставить игроков идти вперед, не оглядываясь. Жаль, что на стадионе не было зрителей, ведь этот матч мог бы войти в историю.

Манчестер Юнайтед – Лидс – 6:2 – видео голов и обзор матча

Мы должны были заслужить большое количество голов, бегая столько же, сколько и они. Для нас это было вызовом. Сегодня счет мог быть 12:4. Фантастическая игра!

Мы находимся даже не на полпути. Позиция в лиге – это не то, на что мы смотрим. Мы смотрим на улучшение команды. Теперь мы становимся крепче и сильнее. Нашим болельщикам это было необходимо", – цитирует Сульшера BBC.

После 14-ти туров Манчестер Юнайтед расположился на третьей строчке, Лидс остается 14-м.

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