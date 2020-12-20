Манчестер Юнайтед приймав Лідс в рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Вже на 3-й хвилині зустрічі хавбек МЮ Скотт Мактомінай святкував дубль, а до перерви рахунок на табло був вже 4:1.

Тоттенхем – Лестер – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі малюнок гри не змінився, але голів було вже менше. Джеймс забив 5-й гол, а Фернандеш традиційно реалізував пенальті, довівши рахунок до непристойного. Підопічні Б'єлси зуміли скоротити відставання, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу МЮ – 6:2.

Після 14-ти турів Манчестер Юнайтед розташувався на третій сходинці, Лідс залишається 14-м.

Ман Юнайтед познущався з Лідса – дубль Фернандеша та феєрія Мактоміная, Лестер здолав Тоттенхем та вийшов на друге місце