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Сульшер прокоментував ситуацію з продовженням контракту Де Хеа

11:37 142 Читать на русском
Сульшер прокоментував ситуацію з продовженням контракту Де Хеа
Сульшер і Де Хеа / Reuters

Наставник Манчестер Юнайтед розповів про переговори між клубом та одним з головних старожилів команди – Давідом Де Хеа.

"Я переконаний у тому, що це питання вирішиться. Він не говорив мені нічого, крім того, що любить цей клуб, провів тут чудовий час і хотів би залишитися.

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Про те, як йдуть переговори, варто запитати Давіда і клуб. Я не беру участі в них. Тому давайте просто сподіватися на те, що все владнається. Він бачить те, що у нас відбувається. Ми прагнемо, щоб за клуб грали найкращі гравці і залишалися тут. Якщо ми хочемо когось зберегти, то дуже рідко виходить так, що нам це не вдається.

Я впевнений, що ми сможемо переконати Давіда в тому, що тут його чекає успішне майбутнє. Ми завжди стежимо за іншими воротарями по всьому світу, але наша мета – переконати його залишитися", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, чинна угода Де Хеа закінчується влітку 2020 року. Якщо іспанець не підпише новий контракт, то зможе покинути Манчестер Юнайтед на правах вільного агента.

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Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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