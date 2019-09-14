Сульшер прокомментировал ситуацию с продлением контракта Де Хеа

Наставник Манчестер Юнайтед рассказал о переговорах между клубом и одним из главных старожилов команды – Давидом Де Хеа.

"Я убежден, что этот вопрос решится. Он не говорил мне ничего, кроме того, что любит этот клуб, провел здесь замечательное время и хотел бы остаться.

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О том, как идут переговоры, стоит спросить Давида и клуб. Я не принимаю в них участия. Поэтому давайте просто надеяться на то, что все образуется. Он видит то, что у нас происходит. Мы хотим, чтобы за клуб играли лучшие игроки и оставались здесь. Если мы хотим кого-то сохранить, то очень редко получается так, что нам это не удается.

Я уверен, что мы сможем убедить Давида в том, что здесь его ждет успешное будущее. Мы всегда следим за другими вратарями по всему миру, но наша цель – убедить его остаться", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, действующее соглашение Де Хеа заканчивается летом 2020 года. Если испанец не подпишет новый контракт, то сможет покинуть Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.

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