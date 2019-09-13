Манчестер Юнайтед втратив двох ключових гравців перед матчем з Лестером

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер зіткнувся з кадровими проблеми перед матчем 5 туру АПЛ.

Хавбек "червоних дияволів" Поль Погба та форвард Антоні Марсьяль не допоможуть команді у матчі проти Лестера, повідомляє видання Goal.

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"Погба не буде готовий. Тільки якщо він чудесним чином не відновиться за час, що залишився. Він не готовий тренуватися на 100%. Ми сподіваємося, що деякі гравці, включно Полем і Антоні, будуть готові до матчу з Вест Хемом на наступному тижні", – заявив Сульшер.

Також під питанням залишається участь у поєдинку Арона Ван-Біссаки та Джессі Лінгарда. Матч Манчестер Юнайтед – Лестер відбудеться 14 вересня, початок о 17:00.

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