Результативна помилка Фреда та автогол Смоллінга у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

Вулверхемптон у рідних стінах мінімально переміг Манчестер Юнайтед. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед вийшов вперед вже на 14-й хвилині зусиллями Мактоміная, який щільним ударом змусив Руя Патрісіу діставати м'яч із сітки власних воріт. "Вовкам" вдалося відновити паритет на екваторі першого тайму, коли Фреда обікрали після передачі Де Хеа. Голом відзначився Жота.

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По перерві, на 57-й хвилині, Майк Дін показав другу жовту картку Янгу. Цей момент став ключовим у зустрічі. Вулверхемптон почав тиснути і це принесло свої плоди на 77-й хвилині зустрічі. Кріс Смоллінг зрізав м'яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок.