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Результативна помилка Фреда та автогол Смоллінга у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

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Результативна помилка Фреда та автогол Смоллінга у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед
Фред вийшов у стартовому складі МЮ

Вулверхемптон у рідних стінах мінімально переміг Манчестер Юнайтед. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед.

25’ Діогу Жота
77’ Кріс Смоллінг
 
Скотт Мактомінай 14’
Ешлі Янґ 57’

Манчестер Юнайтед вийшов вперед вже на 14-й хвилині зусиллями Мактоміная, який щільним ударом змусив Руя Патрісіу діставати м'яч із сітки власних воріт. "Вовкам" вдалося відновити паритет на екваторі першого тайму, коли Фреда обікрали після передачі Де Хеа. Голом відзначився Жота.

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По перерві, на 57-й хвилині, Майк Дін показав другу жовту картку Янгу. Цей момент став ключовим у зустрічі. Вулверхемптон почав тиснути і це принесло свої плоди на 77-й хвилині зустрічі. Кріс Смоллінг зрізав м'яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок.

Теги
Англія Відеоновини Вулверхемптон - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон
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