Манчестер Юнайтед програв Вулверхемптону, Уотфорд розгромом відправив Фулхем у Чемпіоншип: 33-й тур АПЛ, матчі вівторка

У 33-му турі чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед поступився Вулверхемптону, а Уотфорд переміг Фулхем. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 33-й тур

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Жота, 25, Смоллінг, 77 (аг.) – Мактомінай, 14

Уотфорд – Фулхем – 4:1

Голи: Дукуре, 24, Х’юз, 63, Діні, 69, Кіко, 75 — Бабель, 33

У 33-му турі чемпіонату Англії зустрічались сусіди по турнірній таблиці Вулверхемптон і Манчестер Юнайтед. Перемогти "вовків", які відібрали у "червоних дияволів" очки у першому колі, а згодом вибили їх з Кубку Англії, було питанням честі. Уже на 14-й хвилині після чудової передачі Фреда Скотт Мактомінай точно пробив у лівий нижній кут воріт з-за меж штрафного майданчика.

Однак вже на 25-й хвилині Вулверхемптон зусиллями Діогу Жота, який відправив м'яч у лівий кут воріт після передачі Хіменеса. А на 77-й хвилині Кріс Смоллінг зрізав м’яч у власні ворота, встановивши остаточний рахунок. Після цього матчу Манчестер Юнайтед залишився на 5-й позиції (61 очко), натомість Вулверхемптон набрав 47 очок і закріпився на 7-й сходинці.

В іншому матчі Фулхем завітав у гості до Уотфорда. На 24-й хвилині Абдулай Дукуре з передачі Роберто Перейрт вивів Уотфорд вперед. Згодом, на 33-й хвилині Раян Бабель зрівняв рахунок, реалізувавши вихід віч-на-віч з голкіпером. У другому таймі Уотфорд на 63-й хвилині зусиллями Уільяма Х'юза вийшов вперед. На 69-й хвилині Трой Діні забив третій м’яч, а на 75-й — Кіко поставив крапку у матчі. Уотфорд з 46-ма очками піднявся на 8-му сходинку, а Фулхем, зазнавши 9-ї поспіль поразки, залишився на 19-й сходинці та достроково оформив виліт у Чемпіоншип.