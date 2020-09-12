"Звичайно, у Магуайра, як ви вже казали, було важке літо. У нього не було довгої перерви, вона відрізнялася від інших, оскільки ми надали йому ще кілька днів, і після цього він повернувся і виглядав добре.

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Він дуже добре впорався із цим, і, звичайно, я буду підтримувати його. Він залишиться нашим капітаном. Для мене він топ-гравець, абсолютно прекрасна людина, він завжди був позитивним хлопцем із правильними цінностями. Тому я дуже сподіваюся, що ми зможемо побачити, як Магуайр демонструє свою найкращу гру", – наводить слова Сульшера Goal.

Нагадаємо, 27-річний англієць став учасником конфлікту з поліцією під час свого відпочинку на острові Міконос. Лідеру Манчестер Юнайтед висунули звинувачення у нападі, образах та спробі дати хабаря правоохоронцям.

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