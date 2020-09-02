Як відомо, 27-річний захисник збірної Англії був заарештований під час відпустки на острові Міконос у Греції. Магуайр ледь не побився з іншими туристами та був затриманий поліцією. Під час затримання сталася сутичка, а Магуайр завдав правоохоронцям тілесних ушкоджень. Пізніше суд визнав його винним, але захисник скористався своїм правом на апеляцію.

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Один із полісменів, який брав участь у затриманні футболіста, розповів деталі інциденту. За його словами, під час інциденту п'яний Магуйар кричав: "До біса Грецію, до біса грецьку цивілізацію". Пізніше захисник вдарив сержанта поліції по правій нозі, що спричинило набряк. Вже у відділку англієць штовхнув правоохоронця та повалив його на землю, внаслідок чого поліцейський отримав травми передпліччя. "Відзначився" і брат футболіста, який вдарив працівника поліції в обличчя та розбив йому губу.

Після затримання Магуайр пропонував хабар правоохоронцям, натякаючи на те, що з його статусом та грошима він міг би купити увесь відділок, повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, за підсумками скандалу Магуайр був виключений зі збірної Англії на вересневі матчі Ліги націй.

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