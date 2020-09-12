"Конечно, у Магуайра, как вы сказали, было тяжелое лето. У него не было долгого перерыва, она отличалась от других, поскольку мы предоставили ему еще несколько дней, и после этого он вернулся и выглядел хорошо.

Как нетрезвый Магуайр бил полицейского и выкрикивал оскорбительные вещи – детали от участника инцидента

Он очень хорошо справился с этим, и, конечно, я буду поддерживать его. Он останется нашим капитаном. Для меня он топ-игрок, абсолютно прекрасный человек, он всегда был положительным парнем с правильными ценностями. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем увидеть, как Магуайр демонстрирует свою лучшую игру", – приводит слова Сульшера Goal.

Напомним, 27-летний англичанин стал участником конфликта с полицией во время своего отдыха на острове Миконос. Лидеру Манчестер Юнайтед предъявлены обвинения в нападении, образах и попытке дать взятку правоохранителям.

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону