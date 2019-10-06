МЮ поступився Ньюкаслу, Челсі розгромив Саутгемптон, Арсенал здолав Борнмут: 8-й тур АПЛ, матчі неділі

У неділю відбулось п’ять заключних поєдинків 8-го туру чемпіонату Англії. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 8-й тур

Арсенал – Борнмут – 1:0

Гол: Луїс, 9

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 0:2

Голи: Траоре, 80, 90+4

Саутгемптон – Челсі – 1:4

Голи: Абрахам, 17, Маунт, 24, Н’Голо, 40, Батшуаї, 89 – Інгз, 30

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: М. Лонгстафф, 72

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Арсенал на власному полі приймав Борнмут. Вже на початку матчу "каноніри" вийшли вперед: Давід Луїс головою замкнув передачу Ніколя Пепе з кутового. За трохи шанс зрівняти був у Домініка Соланке, але м’яч після його удару пролетів повз ліву стійку. До перерви тричі міг забивати Пепе, однак круглий вперто оминав ворота. У другій половині зустрічі Борнмут більше володів м’ячем, та створив лише один по-справжньому небезпечний момент – Жефферрсон Лерма пробив повз ліву стійку. На п’ятій доданій хвилині Обамеянг міг збільшувати перевагу Арсенала, але м’яч після його удару поцілив у штангу.

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Саутгемптон на своєму полі пропустив вже на 17-й хвилині – Таммі Абрахам помітив, що голкіпер суперника вийшов далеко з воріт і майстерно перекинув Ангуса Ганна. Згодом після передачі екс-"гірника" Вілліана рахунок подвоїв Мейсон Маунт. На 30-й хвилині Денні Інгз один гол відквитав, та ще до перерви перевагу у два м’ячі знову відновив Н'Голо Канте. По перерві Челсі вже не форсував події на полі, а єдиний реальний шанс відігратись Саутгемптон втратив після удару Денні Інгза повз праву стійку. За хвилину до закінчення основного часу Міши Батшуаї встановив остаточний рахунок у матчі.

У іншому матчі неділі Манчестер Юнайтед завітав у гості до Ньюкасла. Перша половина вирізнялась більшим контролем м'яча у "дияволів", але гостріше виглядали саме господарі, що, утім, не дозволило відкрити рахунок до перерви. У середині другого тайму "сороки", зважаючи на вже згадану перевагу, цілком очікувано зуміли забити – Джетро Віллемс викотив під удар юному Метью Лонгстаффу на лінію штрафного, а той ударом низом прошив голкіпера у своєму дебютному матчі.

Гості на це до фінального свитка так і не зуміли нічим відповісти. Тож у підсумку логічна й заслужена перемога Ньюкасла – 1:0.

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