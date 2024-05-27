На своєму офіційному сайті "леви" повідомили, що іспанський фахівець продовжив свою угоду до 2029 року.

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"Я дуже радий зробити цей крок і взяти на себе відповідальність очолити цей клуб. Уся футбольна структура з Мончі, Даміаном та власниками клубу має спільне бачення та спільні цілі. В Астон Віллі чудова хімія. І елемент підтримки вболівальників також має велике значення для того, щоб відчувати себе як вдома. Ми з нетерпінням чекаємо можливості продовжити цей шлях, не обмежуючи наші мрії", – розповів тренер клубному сайту.

Нагадаємо, що Унаї Емері очолив Астон Віллу у листопаді 2022 року. За підсумками сезону 2023/24 "леви" посіли четверту сходинку і вперше в історії здобули путівку в Лігу чемпіонів.

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