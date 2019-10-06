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Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1

20:50 247 Читать на русском
Чергове фіаско Манчестер Юнайтед у відеоогляді матчу з Ньюкаслом – 0:1
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед / ФК Ньюкасл

У матчі 8 туру АПЛ Манчестер Юнайтед поступився на виїзді Ньюкаслу. Дивіться відео гола та огляд матчу.

72’ Метью Лонгстафф
 
72’ Метью Лонгстафф

Чемпіонат Англії 2019/20, 8-й тур

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: М. Лонгстафф, 72

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Манчестер Юнайтед у рамках 8 туру АПЛ зустрівся на виїзді з Ньюкасл Юнайтед. Манкуніанці та "сороки" мають абсолютно рівну статистику за ударами, хоча за ударами у площину перевага на боці гостей.

Вирішальним став момент стався на 72-й хвилині матчу. Меттью Лонгстафф дальнім ударом приніс перемогу господарям.

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Теги
Ньюкасл Ньюкасл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
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