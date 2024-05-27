"Коли ми говоримо про фейр-плей у цьому турі, то маємо засвідчити, що це останній тур в історії УПЛ, коли стимуляція, давайте я так скажу "не дозволена, а не заборонена".

Скрипник – про виліт Металіста 1925 з УПЛ: "Своєю грою ми на це заслужили"

У цьому останньому турі була мінімум одна історія, про яку я дізнався. Металіст 1925 стимулював Кривбас, щоб криворіжці в останньому турі просто чесно вийшли і розтрощили Минай.

Історія була в тому, що пропонувалося 125 тисяч доларів – це 5 мільйонів гривень. Розподіл був таким: 1 мільйон головному тренеру, 1 мільйон тренерському складу і 3 мільйони на команду.

З того, що я знаю, коли про це дізнався тренерський штаб, вони прийшли до керівництва, про все це розповіли і ухвалили спільне рішення: "Ми в ці ігри не граємо, ми відмовляємося", – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Кривбас таки розгромив Минай з рахунком 3:0, однак Металіст 1925 не зумів дати бій Вересу (1:2) і разом з закарпатцями вилетів у Першу лігу.

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