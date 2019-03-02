Сульшер повторив рекорд Саррі за безпрограшними матчами в дебютних поєдинках АПЛ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер встановив чергове досягнення на своїй посаді.

В 29-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед переміг Саутгемптон (3:2). Цей поєдинок став 12-м для Уле Гуннара Сульшера на посаді наставника "червоних дияволів" (йдеться саме про матчі АПЛ).

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За ці 12 матчів підопічні 46-річного фахівця жодного разу не поступились. Таким чином, Сульшер повторив рекорд тренера Челсі Мауріціо Саррі, повідомляє Gracenote Live.

Нагадаємо, італійський наставник лондонців очолив клуб влітку 2018-го та не програвав у 12-ти поспіль стартових поєдинках АПЛ.

Після 29-ти турів Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці.

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