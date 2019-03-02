Сульшер повторил рекорд Сарри по беспроигрышными матчам в дебютных поединках АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер установил очередное достижение на своей должности.

В 29-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед победил Саутгемптон (3:2). Этот поединок стал 12-м для Сульшера на посту наставника "красных дьяволов" (речь идет именно о матчах АПЛ).

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За эти 12 матчей подопечные 46-летнего специалиста ни разу не уступили. Таким образом, Сульшер повторил рекорд тренера Челси Маурицио Сарри, сообщает Gracenote Live.

Напомним, итальянский наставник лондонцев возглавил клуб летом 2018-го и не проигрывал в 12-ти подряд стартовых поединках АПЛ.

После 29-ти туров Премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает 4-ю строчку турнирной таблицы.

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