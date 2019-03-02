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Сульшер повторил рекорд Сарри по беспроигрышными матчам в дебютных поединках АПЛ

21:12 54 Читати українською
Сульшер повторил рекорд Сарри по беспроигрышными матчам в дебютных поединках АПЛ
Уле Гуннар Сульшер / Фото Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер установил очередное достижение на своей должности.

53’ Андреас Перейра
59’ Ромелу Лукаку
88’ Ромелу Лукаку
 
Ян Валери 26’
Джеймс Ворд-Праус 75’

В 29-м туре АПЛ Манчестер Юнайтед победил Саутгемптон (3:2). Этот поединок стал 12-м для Сульшера на посту наставника "красных дьяволов" (речь идет именно о матчах АПЛ).

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За эти 12 матчей подопечные 46-летнего специалиста ни разу не уступили. Таким образом, Сульшер повторил рекорд тренера Челси Маурицио Сарри, сообщает Gracenote Live.

Напомним, итальянский наставник лондонцев возглавил клуб летом 2018-го и не проигрывал в 12-ти подряд стартовых поединках АПЛ.

После 29-ти туров Премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает 4-ю строчку турнирной таблицы.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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