toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед зробив неймовірний камбек у грі з Саутгемптоном, впевнені перемоги Вулверхемптона та Крістал Пелас

18:55 551 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зробив неймовірний камбек у грі з Саутгемптоном, впевнені перемоги Вулверхемптона та Крістал Пелас
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон / Фото ФК МЮ

Відбулись чергові матчі 29-го туру чемпіонату Англії.

АПЛ, 29-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2

Голи: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 – Валері, 26, Ворд-Праус, 75

Нереалізований пенальті: Погба (М), 90+4

Вулверхемптон – Кардіфф – 2:0

Голи: Діогу, 16, Хіменес, 18

Брайтон – Хаддерсфілд – 1:0

Гол: Андоне, 78

Бернлі – Крістал Пелас – 0:3

Голи: Барнс, 90 – Бардслі (аг.), 15, Батшуаї, 48, Заха, 76

Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут у непростому матчі АПЛ

Вже на 26-й хвилині захисник Ян Валері шокував Олд Траффорд голом у ворота господарів. Гравці МЮ змогли оговтатись лише після перерви і за 6 хвилин зуміли забити 2 м'ячі. Здавалось, результат гри вирішено завдяки такому камбеку, але гості мали іншу думку та вирівняли рахунок на 75-й хвилині. Героєм поєдинку став бельгійський форвард Ромелу Лукаку, який голом наприкінці зустрічі приніс МЮ чергові 3 очки.

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон Саутгемптон Саутгемптон Кардіфф Кардіфф Крістал Пелас Крістал Пелас Бернлі Бернлі Брайтон Брайтон Хаддерсфілд Хаддерсфілд Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу
    Україна — 13:502445 Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу
2
год
:
0
хв
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук