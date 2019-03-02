Манчестер Юнайтед зробив неймовірний камбек у грі з Саутгемптоном, впевнені перемоги Вулверхемптона та Крістал Пелас

Відбулись чергові матчі 29-го туру чемпіонату Англії.
АПЛ, 29-й тур
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2
Голи: Перейра, 53, Лукаку, 59, 89 – Валері, 26, Ворд-Праус, 75
Нереалізований пенальті: Погба (М), 90+4
Вулверхемптон – Кардіфф – 2:0
Голи: Діогу, 16, Хіменес, 18
Брайтон – Хаддерсфілд – 1:0
Гол: Андоне, 78
Бернлі – Крістал Пелас – 0:3
Голи: Барнс, 90 – Бардслі (аг.), 15, Батшуаї, 48, Заха, 76
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Вже на 26-й хвилині захисник Ян Валері шокував Олд Траффорд голом у ворота господарів. Гравці МЮ змогли оговтатись лише після перерви і за 6 хвилин зуміли забити 2 м'ячі. Здавалось, результат гри вирішено завдяки такому камбеку, але гості мали іншу думку та вирівняли рахунок на 75-й хвилині. Героєм поєдинку став бельгійський форвард Ромелу Лукаку, який голом наприкінці зустрічі приніс МЮ чергові 3 очки.