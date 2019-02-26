Камбек століття, що змінив світ за три хвилини, або Як Сульшер став легендою за життя

Керманичу англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннару Сульшеру сьогодні виповнюється 46. "Футбол 24" пригадує, як норвежець став культовою фігурою на Олд Траффорд.

Сульшер продовжує встановлювати рекорди в статусі тренера команди англійської Прем'єр-ліги, а його екс-одноклубник Гарі Невілл вже погрожує бунтом уболівальників, якщо норвежця не залишать на посаді.

"Я забив 14 голів в одному матчі". Уле Гуннар Сульшер – про вірність МЮ, фінал-99 і перемогу над чемпіонами світу

Наразі невідомо, як складеться тренерська кар'єра "Вбивці з дитячим обличчям" у дощовому Манчестері, але за будь-якого результату його культовості нічого не загрожує. Раз і назавжди Сульшер увійшов до зали слави МЮ у травні 1999-го.

Фінал Ліги чемпіонів – у суперниках грізна Баварія Оттмара Хітцфельда, а гра складається не на користь "червоних дияволів". Норвезький форвард традиційно для себе виходить із лави для запасних на 81-й хвилині, коли Юнайтед програє 0:1.

Він одразу пожвавлює гру разом із Шерінгемом, але Кан у воротах мюнхенців діє надійно. Арбітр додає 3 хвилини – шансів фактично немає. Та тут після подачі кутового й невдалого удару Гіггза Шерінгем зрівнює рахунок, а на 90+3-й хвилині своє ім'я в історію назавжди вписує Уле Гуннар Сульшер...