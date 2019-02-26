Камбек століття, що змінив світ за три хвилини, або Як Сульшер став легендою за життя

Наразі невідомо, як складеться тренерська кар'єра "Вбивці з дитячим обличчям" у дощовому Манчестері, але за будь-якого результату його культовості нічого не загрожує. Раз і назавжди Сульшер увійшов до зали слави МЮ у травні 1999-го.
Фінал Ліги чемпіонів – у суперниках грізна Баварія Оттмара Хітцфельда, а гра складається не на користь "червоних дияволів". Норвезький форвард традиційно для себе виходить із лави для запасних на 81-й хвилині, коли Юнайтед програє 0:1.
Він одразу пожвавлює гру разом із Шерінгемом, але Кан у воротах мюнхенців діє надійно. Арбітр додає 3 хвилини – шансів фактично немає. Та тут після подачі кутового й невдалого удару Гіггза Шерінгем зрівнює рахунок, а на 90+3-й хвилині своє ім'я в історію назавжди вписує Уле Гуннар Сульшер...