toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Сульшер: Погба не може бути Роєм Кіном, Кантона та Гіггзом в одній особі

13:54 41 Читать на русском
Сульшер: Погба не може бути Роєм Кіном, Кантона та Гіггзом в одній особі
Поль Погба / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відреагував на критику на адресу півзахисника Поля Погба.

"Всі могли бачити, як засмутився Поль, коли не забив пенальті. Він не заслуговує всієї цієї критики на свою адресу.

Манчестер Юнайтед позбавив Погба права виконувати пенальті

Я вже неодноразово говорив про це, і Погба про це говорив, що коли ти переходиш в Манчестер Юнайтед, ти стаєш манкуніанцем. Манкуніанець одного разу – манкуніанець назавжди, і Поль віддає всього себе цьому клубу щотижня.

Він сам багато чого чекає від себе, тому мене це не засмучує. Ми багато чого чекаємо від нього, але розуміємо, що він не може бути Роєм Кіном, Вероном, Гіггзом і Кантона в одній особі. Це важко, але все одно Погба – гравець найвищого рівня", – поділився Сульшер у коментарі Goal.com.

Погба став жертвою расистських образ після провалу у матчі з Вулверхемптоном – реакція МЮ і партнерів француза

blog_ava
Лунін проти Реала, українці та Фонсека стартують в Італії, а Ліверпуль проекзаменує Арсенал: топ-матчі євровікенду
09:00
1902
Теги
Англія Ерік Кантона Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Рой Кін Рой Кін Раян Гіггз Раян Ґіґґз Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Норвіч
14:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук