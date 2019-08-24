Сульшер: Погба не може бути Роєм Кіном, Кантона та Гіггзом в одній особі

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер відреагував на критику на адресу півзахисника Поля Погба.

"Всі могли бачити, як засмутився Поль, коли не забив пенальті. Він не заслуговує всієї цієї критики на свою адресу.

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Я вже неодноразово говорив про це, і Погба про це говорив, що коли ти переходиш в Манчестер Юнайтед, ти стаєш манкуніанцем. Манкуніанець одного разу – манкуніанець назавжди, і Поль віддає всього себе цьому клубу щотижня.

Він сам багато чого чекає від себе, тому мене це не засмучує. Ми багато чого чекаємо від нього, але розуміємо, що він не може бути Роєм Кіном, Вероном, Гіггзом і Кантона в одній особі. Це важко, але все одно Погба – гравець найвищого рівня", – поділився Сульшер у коментарі Goal.com.

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