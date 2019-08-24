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Сульшер: Погба не может быть Роем Кином, Кантона и Гиггзом в одном лице

13:55 3 Читати українською
Сульшер: Погба не может быть Роем Кином, Кантона и Гиггзом в одном лице
Поль Погба / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер отреагировал на критику в адрес полузащитника Поля Погба.

"Все могли видеть, как расстроился Поль, когда не забил пенальти. Он не заслуживает всей этой критики в свой адрес.

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Я уже неоднократно говорил об этом, и Погба об этом говорил, что когда ты переходишь в Манчестер Юнайтед, ты становишься манкунианцем. Манкунианец однажды – манкунианец навсегда, и Поль отдает всего себя этому клубу еженедельно.

Он сам много чего ждет от себя, поэтому меня это не огорчает. Мы многого ожидаем от него, но понимаем, что он не может быть Роем Кином, Вероном, Гиггзом и Кантона в одном лице. Это трудно, но все равно Погба – игрок высочайшего уровня", – поделился Сульшер в комментарии Goal.com.

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