"Сульшер планує повернутись влітку в Мольде", – заява функціонера норвезького клубу

Норвезький наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер має намір повернутись на батьківщину після завершення поточного сезону.

Голова ради директорів Мольде Ойстейн Неерланд зробив гучну заяву щодо майбутнього Сульшера.

Гравці Манчестер Юнайтед впевнені, що Сульшер стане головним тренером команди

"Перед Різдвом Мольде підписав з Оле Гуннаром нову угоду терміном на три роки, до кінця сезону-2021.

Після цього Сульшер на тимчасовій основі очолив Манчестер Юнайтед. Там він пробуде до літа. Зараз він є співробітником Юнайтед, але планує повернутися в Мольде після завершення сезону", – цитує Неерланда Goal.

Після 29-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці. Багато футбольних експертів переконують, що Сульшер повинен залишитись і надалі головним тренером манкуніанців.

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