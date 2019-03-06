"Сульшер планирует вернуться летом в Мольде", – заявление функционера норвежского клуба

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер намерен вернуться на родину после завершения текущего сезона.

Председатель совета директоров Мольде Ойстейн Неерланд сделал громкое заявление о будущем Сульшера.

Игроки Манчестер Юнайтед уверены, что Сульшер станет главным тренером команды

"Перед Рождеством Мольде подписал с Оле Гуннаром новое соглашение сроком на три года, до конца сезона-2021.

После этого Сульшер на временной основе возглавил Манчестер Юнайтед. Там он пробудет до лета. Сейчас он является сотрудником Юнайтед, но планирует вернуться в Мольде после завершения сезона", – цитирует Неерланда Goal.

После 29-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. Многие футбольные эксперты утверждают, что Сульшер должен остаться и в дальнейшем главным тренером манкунианцев.

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