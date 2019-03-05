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Гравці Манчестер Юнайтед впевнені, що Сульшер стане головним тренером команди

09:18 131 Читать на русском
Гравці Манчестер Юнайтед впевнені, що Сульшер стане головним тренером команди
Гравці Манчестер Юнайтед / ФК МЮ

Футболісти манкуніанського клубу сподіваються продовжити роботу під керівництвом норвежця.

За інформацією The Telegraph, гравці "червоних дияволів" впевнені, що Уле Гуннар Сульшер, який зараз є виконувачем обов'язків наставника, очолить команду на постійні основі.

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Окрім цього, керівництво Манчестер Юнайтед також зацікавлене у продовженні співпраці з Сульшером. На думку босів МЮ, фахівець дуже якісно працює, розвиває молодих гравців команди та впорався з відсутністю ключових гравців. Нагадаємо, лазарет команди останнім часом постійно поповнюється, однак Сульшер знаходить вихід із цієї складної кадрової ситуації.

Нагадаємо, В АПЛ Уле Гуннар жодного разу не програв у 12 матчах з моменту його призначення на тренерський місток команди.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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