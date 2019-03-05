Гравці Манчестер Юнайтед впевнені, що Сульшер стане головним тренером команди

Футболісти манкуніанського клубу сподіваються продовжити роботу під керівництвом норвежця.

За інформацією The Telegraph, гравці "червоних дияволів" впевнені, що Уле Гуннар Сульшер, який зараз є виконувачем обов'язків наставника, очолить команду на постійні основі.

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Окрім цього, керівництво Манчестер Юнайтед також зацікавлене у продовженні співпраці з Сульшером. На думку босів МЮ, фахівець дуже якісно працює, розвиває молодих гравців команди та впорався з відсутністю ключових гравців. Нагадаємо, лазарет команди останнім часом постійно поповнюється, однак Сульшер знаходить вихід із цієї складної кадрової ситуації.

Нагадаємо, В АПЛ Уле Гуннар жодного разу не програв у 12 матчах з моменту його призначення на тренерський місток команди.

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